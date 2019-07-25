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ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı’na onay

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ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı’na onay
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HABER MERKEZİ

ABD Senatosu, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Mark Milley'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmasına onay verdi.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 1 hayır oyuna karşın 89 evet oyu alan 61 yaşındaki Milley, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmaya hak kazandı.

Eylül ayı sonunda görev süresi dolacak mevcut Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın boşaltacağı koltuğa 1 Ekim'den itibaren oturacak olan Mark Milley, daha önce Irak ve Afganistan da dahil birçok ülkede çeşitli görevlerde bulundu.

Milley, 2015'ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.

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