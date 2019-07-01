Suriye Geçici Hükümet Başkanı: Kürtler omurgayı oluşturuyor

Azad Altun / İSTANBUL

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Seçilen Türkmen siyasetçi Abdurrahman Mustafa, Suriye Ulusal Kürt Konseyi’nin (ENKS), Suriye muhalefetinin omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun İstanbul'da düzenlenen 46’ncı Olağan Genel Kurulu’nda, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına Cevad Ebu Hatab'ın yerine eski SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa getirildi.

K24’e konuşan Suriye Geçici Hükümet Başkanı, Türkmen siyasetçi Abdurrahman Mustafa, ENKS'nin, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) ana gövdesini oluşturduğunu, yeni dönemde geçici hükümet ve koalisyon güçleriyle ortak çalışarak Suriye’nin geleceği ile ilgili önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Abdurrahman Mustafa, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

“Bugün geçici hükümet çok önemlidir. Hükümet halka ne kadar yakınsa koalisyonu da o kadar güçlendirmiş oluyoruz. Benim SMDK’de 1 yıl daha görev sürem vardı. Ama hükümette daha başarılı olacağıma inanıyorum. O nedenle aday oldum ve seçildim. Kaç yıldır hiçbir geçici hükümet başarılı olamadı. Ama Türkiye’yla olan diyalogumdan ve Türkçe biliyor olmamdan ötürü orada daha faydalı hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz kurtarılmış bölgelerde koalisyonun ofislerini açtık. Bunlardan bir tanesi Çobanbey’de. Koalisyonun da yavaş yavaş Suriye topraklarında faaliyet göstermesi önemlidir. Tüzükte de değişiklik yaptık koalisyonun artık merkezi Suriye’de. SMDK ve geçici hükümet artık birbirini tamamlayacak ve birlikte koordineli çalışacak. Sahaya ve siyasi müzakere süreçlerine de olumlu yansıması olacaktır.”

“KÜRTLERİN DESTEĞİNİ ALMAMIZ LAZIM”

Suriye’de istikrarı sağlamayı hedeflediklerini belirten Mustafa, “Amacımız oraya merkezi bir yönetim getirmektir. Oradaki asayiş ve adaleti sağlamaktır. Benim dönemimde savunma, adalet ve içişleri bakanlıklarına fazlasıyla önem verilecektir” diye belirtti.

Kürtlerin desteğini almaları gerektiğini vurgulayan Mustafa, şöyle konuştu:

“ENKS, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun ana omurgasıdır ve en büyük ortağımızdır. Ben de Suriye Türkmen Meclisi temsilcisiyim. 2 yıl boyunca meclisle olarak çok yakın çalıştık. Birbirimizin acılarını iyi anlıyoruz. Suriye’deki gelecek beklentilerimiz de neredeyse örtüşüyor. Asla bir ayrımcılık olmayacaktır. Hükümet olarak Suriye’de hiçbir bileşene ayrım yapmadan birlikte çalışacağız. Ben Abdurrahman Mustafa olarak çok iyi biliyorum bu ayrımcılık olayını Kürt kardeşlerimizle birlikte.

Tüm arzumuz demokratik bir Suriye’nin inşa edilmesi ve Kürt’ü, Arap’ı, Ermenisi ve Aşurisi il tüm bileşenleriyle anayasal haklarına kavuşmasıdır. Hizmette de aynı şey olacaktır. Yani biz bunu birlikte yapacağız. Zaten Kürt Meclisi’nin desteğini ve koalisyon desteğini her zaman arkamıza almamız lazım. Dediğim gibi ENKS, muhalefetin omurgasını oluşturuyor. Hem Kürt Meclisi hem de Türkmen Meclisi aynı şekildedir. Dolayısıyla bütün bu hassasiyetler göz önüne alınacaktır.”

“SURİYE’DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ”

“Rusya’nın 2015’ten beri sürekli katliamlar yaptığını, Suriye’de çocukları, kadınları, sivil insanları ve altyapıyı hedef aldığını zaten biliyoruz” diyen Mustafa, “Soçi Anlaşması 2018’de yapıldı ama hala katliamlar ve ihlaller devam ediyor” dedi.

Mustafa, “Türkiye’nin ÖSO’ya orada verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Türkiye büyük bir lojistik destek veriyor” diyerek şöyle devam etti:

“ Bizde bunu uluslararası topluma taşıyoruz. Birkaç gün önce Amerikalı bir heyetle ondan önceki gün de Fransız heyetiyle görüştük. Onlara da aktarıyoruz, bu işin sadece Suriye Muhalefeti ve Türkiye’nin üzerine bırakılmaması lazım. Yani tekrar Nisan 2018’deki sınırlara geri çekilmesi lazım. Ondan sonra da Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi lazım. Ayrıca koalisyon olarak BM’nin kararlarına dayalı olarak siyasi sürecin hemen başlatılmasını bekliyoruz.

Amerikalılardan İdlib konusunda olumlu sinyalle alıyoruz. İdlib’e yönelik olarak kapsamlı bi saldırının olmayacağını söylediler bize. Biz de onlara orada ateşkes ilan edilmesini gerektiğini ve Suriye ordusunun katliamlarla işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onlar bu taleplerimize sıcak bakıyor ve olumlu yanıt veriyor. Hem muhalefete hem de Türkiye’ye destek olduklarını söylediler. Siyasi sürecin hızlanması için Rusya kanalı ile Suriye rejimine baskı kurduklarını ifade ettiler.”