K24 ÖZEL - Rusya’da çocuklar için Kürtçe okul

K24 - KRASNODAR

Rusya’nın Krasnodar kentinde Kürt iş insanı Tilmanê Qaçax tarafından açılan okulda, kentteki Kürt ailelerin çocukları dil ve kültürlerini öğreniyor.

K24’e konuşan iş insanı Tilmanê Qaçax, Kürtçe eğitim veren okul açma projesinin babasının hayali olduğunu söyleyerek, “Bu şehirde yaşayan Kürtlerimiz için böyle bir kurum çok gerekliydi. Eğer okul açmazsak, çocuklarımız anadilini bilmezse, kendi dilinde yazıp okuyamazsa biz büyük milletler içerisinde eririz” dedi.

Rusya’nın güneyindeki tarım kenti Krasnodar’da 22 bini aşkın Kürt’ün yaşadığı belirtiliyor.

6 aydır eğitim veren okula devam eden çocukların Kürtçe konuşma kabiliyetlerinin geliştiği gözlemlenirken, dil, tarih ve kültür derslerinin yanı sıra okulda her cumartesi günleri Kürtçe şarkılar okunup ezberletiliyor.

Okulda öğretmenlik yapan Îşxanê Eslan, çocukların Kürt dilinin yanı sıra Kürt Edebiyatı dersleri gördüğünü de söylüyor.

K24’e konuşan Eslan, dilini ve tarihini bilmeyen milletlerin yok hükmünde olduğunu ifade ediyor.

Okuldaki öğretmenlerden Nurê Tîtal ise, kentlerinde Kürtçe eğitim veren bir okulun açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtiyor.

Dil öğreniminin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Tîtal, ninesinin her zaman “Dil yoksa millet de yoktur” dediğini anlattı.