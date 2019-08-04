Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna gireceklerini söyledi.

Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var” dedi.

“Suriye'den Doğu Akdeniz'e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz. 2013'ten bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı meseleler herhangi bir ülkenin başına gelse düştükleri yerden kalkamazlardı. Biz Allah'ın yardımı milletimizin desteği ile bunların süresinden geliyoruz. Pençe 1'i, Pençe 2'yi takip ediyorsunuz değil mi? Birer birer yok ediyoruz.

En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar. İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın. Suriye'den Doğu Akdeniz'e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye'ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.”