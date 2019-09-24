ABD’den Türkiye'ye yeni F-35 teklifi

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ABD'nin F-35 ve ekonomi içerikli yeni bir paket hazırlayıp Türkiye’ye teklif ettiği belirtildi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminden sonra ABD ile gerilen ilişkilerin yumuşaması için iki ülke arasında yeni bir adımın atıldığı iddia edildi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in teklifini Türk heyetine sözlü olarak ilettiği bildirildi.

F-35 ile Patriot konularında yeni adım beklenirken, Satterfield’inin iki ülke arasında “ekonomi hacmini 100 milyar dolara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Teklifin F-35, Patriot, çelik ve aliminyumda gümrüklerin dönüştürülmesini kapsaması bekleniyor.

ABD’nin, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri almasından sonra iki ülke arasında gerilen ilişkileri yumuşatacak olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. (Kaynak: Ntv)