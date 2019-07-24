DAİŞ’ten aşirete saldırı

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Musul’da terör örgütü DAİŞ'in bir aşirete yönelik yaptığı silahlı saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA’ya konuşan Musul Emniyet Teşkilatı’nda görevli Yüzbaşı Polis Casım Ahmed, DAİŞ mensuplarının Musul'un güneyindeki Hammam el-Halil kasabasına bağlı Zuveyric köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

DAİŞ mensuplarının 3 araçla köye geldiğini aktaran Ahmed, Elbu Bedran aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Ali Gazali es-Salih ve yeğeninin evin içinde açılan ateşle öldürüldüğünü belirtti.

Ahmed, köy sakinlerinin DAİŞ mensuplarıyla hafif silahlarla çatışmaya girdiğini, köyde veya yakın bölgelerde Irak ordusuna bağlı herhangi bir gücün bulunmadığını ifade etti.

Irak güçlerinin Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DAİŞ'in 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Embar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.