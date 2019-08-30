3 ülke İdlib için harekete geçti

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Almanya, Belçika ve Kuveyt, Suriye'nin İdlib vilayetindeki sivillerin korunması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sundu.

Almanya, Belçika ve Kuveyt’in hazırladığı tasarı metninde, derhal ateşkes sağlanmasını ve hiçbir şart olmaksızın bölgeye insani yardım ulaştırılmasının önünün açılması gerektiği ifade ediliyor.

Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçisi Marc Pecsteen, karar tasarısının "ateşkes, uluslararası insan haklarına karşı saygı gösterilmesini ve insani yardım çalışanlarına bölgeye erişim hakkının sağlanmasını" kapsadığını belirtti.

Karar tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı henüz belli değil. Ancak Şam yönetiminin müttefiki Rusya'nın karar tasarısını veto edeceği tahmin ediliyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'un verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib'de 3 milyon sivilin hayatı tehlike altında.

İDLİB’DEKİ GELİŞMELER

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de Soçi'de silahlı cihatçı gruplarla rejime bağlı güçler arasında ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmıştı. O dönem, Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyon başlatması engellenmişti. Ancak ateşkes anlaşması sürekli ihlal edildi.

Suriye ordusu nisan ayı sonundan bu yana Rusya'nın havadan sağladığı destekle operasyon düzenliyor.

İdlib, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Heyet Tahrir el-Şam bağlı savaşçıların kontrolü altında.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Suriye ordusunun operasyona başladığı tarihten bu yana 256'sı çocuk olmak üzere bin 30'un üzerinde sivil hayatını kaybetti. 400 binin üzerinde kişinin de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. (Kaynak: DW)