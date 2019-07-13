Moskava’dan Erbil’e mesaj: Devam edeceğiz

K24 - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesinin kurulmasının ardından Moskova'nın Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Mariya Zaharova, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesiyle de “dostane ve tatmin edici ilişkiler” kurmayı umduğunu belirtti.

Zakharova, “Şüphesiz, ikili ilişkileri geliştireceğiz” dedi ve Erbil ile Moskova arasındaki ilişkilerin “karşılıklı saygıya dayandığını” vurguladı.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın geleneksel olarak Kürdistan Bölgesi ile özellikle petrol ve enerji sektöründe ekonomik çıkarları olduğunu belirterek, bu ekonomik bağların gelişmesinin Rusya’ya “dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmesi ve bunun karşılıklı yarar sağlaması” için yardımcı olacağını söyledi.

Mesrur Barzani Çarşamba günü (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçilmiş, kabinesi de güvenoyu almıştı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıklamış ve “güçlü Kürdistan” mesajını yinelemişti.