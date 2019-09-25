Çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı

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Türkiye’nin Adana iline bağlı Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda ayrıca zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi. (Kaynak: Ajanslar)