Enfal kurbanlarına ait 171 ceset kalıntısı bulundu

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Enfal ve Şehitler Bakanlığı, Irak’ın Semave bölgesi çölündeki toplu mezarlardan, Enfal kurbanlarına ait 171 ceset kalıntısının çıkarıldığını açıkladı.

K24’e açıklamalarda bulunan Enfal ve Şehitler Bakanlığı Sözcüsü Fuat Osman, Semave’de bulunan ilk toplu mezarlarda Enfal kurbanlarına ait 171 ceset kalıntısının çıkarıldığını söyledi.

Fuat Osman, ilk mezarın ardından ikinci toplu mezarın açılması için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan Toplu Mezarlar Müdürlüğü Sorumlusu Sirwan Celal, yapılan çalışmalar neticesinde 80 ceset kalıntısına ulaşılacağını tahmin ettiklerini, ancak çalışmalar sonucunda bu sayının 171’e çıktığını belirtti.

Sirwan Celal, DNA tespiti için adli tıp doktoru tarafından çıkarılan kalıntıların Bağdat’a gönderileceğini söyledi.

Ceset kalıntılarının üzerinden birçok belge ve eşya çıktığı öğrenildi.

Musenna Valisi Ahmed Menfi, Semave çöllerinde Enfal kurbanlarına ait onlarca toplu mezarın var olduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyon içerisinde çalışıp söz konusu mezarları taşımak istediklerini ifade etmişti.

ENFAL

Baas rejimi döneminde Kürtlere karşı başlatılan “Enfal Harekatı”nda yüzbinlerce masum Kürt soykırıma kurban gitti. 8 aşamada başlayan Enfal, katliam ve göç ettirme şeklinde devam etti.

Enfal’in ilk aşaması 23 Şubat 1988’de Cafayet bölgesinde başlatılmış ve aynı yılın 18 Mart’ına kadar devam etmişti.

22 Mart’ta başlayıp 2 Nisan’da sona eren 2’nci aşama, Qeredax bölgesini kapsıyordu.

Germiyan’da başlayan 3’üncü aşama ise 7 Nisan’da başlayıp 20 Nisan’a kadar devam etmişti.

4’üncü aşama, 3 Mart’ta Qelay Sewke ve Zeyi Bıçuk alanlarında başlayıp 15 Mart’a kadar sürmüştü.

15 Mart’ta başlayıp 25 Mart’a kadar devam eden 5, 6 ve 7’nci aşamalar, Şaqlawa ve Rewanduz bölgelerini kapsamıştı.

26 Mart’ta başlayıp 9 Eylül’e kadar süren son aşamanın hedefinde ise bütün Behdinan Bölgesi vardı.

182 BİN KÜRT KATLEDİLDİ

Baas rejimi, Enfal operasyonlarında bu alanlardaki tüm köy, kasaba ve ilçelerindeki Kürtleri katliamlardan geçirmiş kalanları ise Irak’ın güneyine doğru sürmüştü.

182 bini aşkın Kürt, toplu katliam, kurşuna dizme gibi vahşi yöntemlerle öldürülmüş ve toplu mezarlarda gömülmüş, 4 bine yakın köy yerle bir edilmişti.

16 Mart 1988’de ise Halepçe’ye kimyasal bombalar atılarak 5 bin sivil şehit edildi, 10 bin sivil de yaralandı.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, 2007’de aldığı bir kararla enfali, Kürtlere karşı girişilen bir jenosit olarak kabul etti ve ardından Enfal katliamına katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce kişinin tutuklanması süreci başlatıldı.