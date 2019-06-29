ENKS’den Afrin uyarısı

K24 - KAMIŞLO

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Siud Mela, Afrin’de demografik yapının değiştirildiği söyledi.

K24’e konuşan ENKS Başkanı Siud Mela, Suriye’deki sorunların çözümü için ENSK’nin Suriye muhalefetinin içerisinde bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Dün Batı Kürdistan’ın (Rojava) Kamışlo kentinde Siud Mela başkanlığında ENKS Genel İdare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kürtlerin kendi iç meseleleri ve Suriye kriziyle ilgili bazı sorunlar tartışıldı.

Toplantıyı değerlendiren ENKS Başkanı Siud Mela, görüşmede bölgedeki sorunların tartışıldığını vurgulayarak, Afrin'deki durum, Cezire bölgesinde yanan tarlalar ve bununla ilgili insanlara nasıl yardım ulaştıracakları konularının konuşulduğunu söyledi.

Mela, Suriye’deki sorunların çözümüne yönelik atılan siyasi adımların içerisinde Kürtlerin de olmasının önemli olduğunu ifade ederek, ENKS ile Suriye muhalefetinin yaptığı anlaşmayı uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Afrin ile ilgili olarak da ENKS Başkanı, “Afrin’de insanlar çok sıkıntı yaşıyorlar. Afrin’de demografik yapı değiştirilmek isteniyor. Afrin’in bir Kürt bölgesi olarak savunulması için ENKS çalışmalar yürütüyor” şeklinde konuştu.

Daha önce birçok uluslararası kuruluş Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’in demografik yapısının değiştirildiğini açıklamıştı.

Afrin’de Kürtlerin yaşadığı köyler ve bölgeler boşaltılarak Araplar yerleştiriliyor.

Öte yandan Türkiye’den yaklaşık 500 bin Suriyelinin Afrin’e yerleştirildiği açıklanmıştı.