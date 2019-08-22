Haşdi Şabi yönetiminde çatlak

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Haşdi Şabi liderlerinden Kerim Nuri, Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in açıklamalarının kendi görüşlerini yansıttığını, Irak Hükümeti ve Haşdi Şabi’nin görüşü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan Haşdi Şabi liderlerinden Kerim Nuri, Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in açıklamalarının Haşdi Şabi’yi bağlamadığını belirtti.

Nuri, “Eğer İsrail, Haşdi Şabi’nin saskeri üslerini bombalarsa bunu ilan eder ve kimseden de utanmaz” dedi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz da, Mühendis'in açıklamalarının Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını belirtmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis dün yaptığı yazılı açıklamada, askeri üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, saldırılara yanıt olarak gelişmiş silahları kullanabileceklerini söylemişti.

Haşdi Şabi'nin askeri üslerine yönelik 19 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen saldırıların ilk ve tek sorumlusunun ABD güçleri olduğunu ileri süren Mühendis, bugünden itibaren yaşanacaklardan da yine ABD'nin sorumlu tutulacağını ifade etmişti.

Kendilerini ve üslerini korumanın dışında başka bir seçeneklerinin bulunmadığını belirten Mühendis, bunun için de ellerindeki mevcut silahların dışında gelişmiş silahlar kullanabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini öne süren Mühendis, İHA'ların Irak'ın askeri karargahları üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.