Erbil’den BM Genel Kurulu toplantısına temsilci

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Temsilcisi Sefin Dizayi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılacak.
K24’e konuşan Dış İlişkiler Ofisi Protokol Müdürü Helgurd Saleyi, “Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Temsilcisi Sefin Dizayi Federal Irak heyeti içinde 74’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılacak” dedi.
Dizayi’nin farklı ülke ve kuruluşların temsilcileriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi.
17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’e kadar sürecek olan BM Genel Kurul toplantısında Liderler Zirvesi ise 24 Eylül’de başlayacak.
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