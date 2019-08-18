HDP’li vekil: Sayın Barzani önemli bir rol üstlenebilir

K24 - ERBİL

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Başkan Mesud Barzani’nin, Kürt sorununun çözümünde Kürtlere güç verecek önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti.

K24’te yayınlanan Rojev (Gündem) programına katılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kürt sorununun çözümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın son dönemdeki açıklamalarını değerlendiren Taşçıer, “PKK lideri Abdullah Öcalan, Kürt sorununun diyalog ve müzakereyle çözüleceğine dair bir düşünceye sahip olmuş ve bir süredir kendisinin bu konuda çalışma ve projeleri var. Ancak bunların devletle yürütülmesi gerekir, bir partiyle değil” dedi.

İmam Taşçıer, hükümetin Kürt sorununu barışçıl çözümü ve yeni bir çözüm süreci için HDP’yle herhangi bir temasının olmadığını belirtti.

Taşçıer, “Türkiye’deki tüm partiler, Türkiye’nin en büyük sorununun Kürt sorunu olduğunu ve bu sorun çözülmeden siyasetin yürümeyeceğinin farkında ancak çözüm için br adım atmıyorlar” ifadelerini kulandı.

Türkiye halkının düşüncelerini dile getirmesi gerektiğini belirten Taşçıer, şöyle devam etti:

“Evet; aydınlar, Kürt ve Türk gazeteciler, görüş sahibi insanlar ve siyasetçiler cezaevinde ancak Türkiye’de demokratik yollar tamamen kapalı değil. Türkiye hallkı demokratik yollarla düşüncelerini dile getirmeli. Kürt sorunu çözülürse Türkiye de demkratikleşir. Öcalan ‘Ben hazırım ancak siz de benimle devlet olarak oturun’ diyor.”

HDP’li vekil, Kürdistan Bölgesi ve Başkan Barzani’nin rolüne de değinerek, şunları kayetti:

“Kürdistan Bölgesi tüm dünya için ilgi çekici bir örnektir. Burada Kürtler, kendi topraklarında kendilerini yönetiyor, parlamentoları var, güç sahibidirler ve dünya ülkeleri onlarla ilişki içindeler. Sayın Mesud Barzani, Kürtler arasında önemli bir konuma sahip. Kuzey Kürdistan ve Rojava’da Kürt sorununun çözümünde tüm Kürtlere güç verecek önemli bir rol üstlenebilir. “