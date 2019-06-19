Musul’da ABD güçlerine füze saldırısı!

HABER MERKEZİ
Irak’ın Musul kentinde ABD güçlerinin bulunduğu bir güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Musul’dan bir güvenlik kaynağının Al-Sumaria televizyonuna verdiği bilgiye göre saldırı, Katyuşa füzesiyle düzenlendi.
Kaynak, ABD güçlerinin, Musul’un doğu yakasındaki Başkanlık Sarayları Kompleksi’nde bulunduğunu söyledi.
Ninova Operasyonlar Komutanı Numan Zubeyi, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.
Zubeyi; Haşdi Şabi, Irak ordusu, polis ve Irak Vatan Gücü’nden oluşan ortak operasyon gücünün, saldırıda kullanıldığı tahmin edilen füze rampasını ortaya çıkardığını kaydetti.
Saldırıda ABD’de güçlerinde can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz gün de Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD üssüne saldırı düzenlenmişti.
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