Ukrayna'da Zelenskiy'in partisi seçimin galibi

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Ukrayna'daki erken genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi, yüzde 43,9 ile en çok oyu aldı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra parlamentoyu feshetmesi nedeniyle yapılan ve 22 partinin katıldığı seçimde oy verme işlemleri sona erdi.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi yüzde 43,9 oy ile liderliğe otururken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 11,5 oy ile ikinci sırada yer aldı.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,9 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan partisi yüzde 7,6 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti

Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,3 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.