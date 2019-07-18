Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

HABER MERKEZİ
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker yaralandı.
Azerbaycan Sınır Muhafızları Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından, sınırdaki Qazah ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun büyük çaplı silahlar kullanarak açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir askerin yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Sınır Muhafızları Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'in olay mahalline giderek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
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