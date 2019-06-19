K24 ÖZEL - SP lideri: Kürtlerin taleplerine göre yapılmalı

Cesim İlhan/İSTANBUL

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kürtçe’nin Kürtlerin taleplerine göre yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Necdet Gökçınar, 23 Haziran’da gerçekleşecek seçimle ilgili gazetecilerle kahvaltıda biraraya geldi.

K24’ün sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, Kürtçe ile ilgili birtakım adımların atıldığını, bunun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Karamollaoğlu, “Bugünkü iktidarın önemli adımlardan bir tanesi TRT’nin Kürtçe yayın yapması. Kürtçe’nin kullanılmasında da aslında birtakım imkanlar sağlandı. Bundan dolayı da Kürtçe ile ilgili birtakım ciddi adımlar atılmış vaziyette... Kürtçe’nin Kürtlerin taleplerine göre yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun biraz daha geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor, öyle olması lazım” dedi.

“KÜRT KÖKENLİ” TARTIŞMASI

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Adayı Binali Yıldırım’ın bir araya geldiği tartışma programı sonrası bir kez daha gündeme gelen “Kürt kökenli” ifadesi, sosyal medyada Kürt kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Kürt yerine “Kürt kökenli” ifadesinin kullanılması hakkında Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Aslında bütün bu seçim atmosferlerinde Kürt asıllı seçmene ayrıca bir atıfta bulunma ihtiyacı doğuyor. Bu biraz HDP'den kaynaklanıyor. Öyle bir partinin var olması, gerçi onlar da taktik değiştirdiler haklı olarak. Kürt kökenli ifadesi bazen beni de zorluyor hakikatten. Mesela Karadeniz’e giderken neden Laz kardeşlerim denilmiyor? Ya da Çerkezlerin yoğunlukta yaşadıkları yerlere gidildiğinde neden Çerkez kardeşlerim denilmiyor? Burada biraz daha bölgesel hareket etme potansiyeli olan bir seçmen olduğu için herhalde kullanılıyor.”

“KÜRT SEÇMENİN EĞİLİMİ DEĞİŞTİ”

“Bizim itina ile bunu bir tavır sergilemiş olmak için değil, birlikteliği pekiştirmek için bu ülkede yaşayan farklı kökenli insanlar olarak, vatandaşlar olarak birbirimizi kucaklamayı bu ayrımı ortadan kaldırmaya gayret göstermemizi icab eder” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Biz üzerimize düşeni bu noktada yapmaya çalışıyoruz. Ama ne ölçüde yapılır adım adım bir noktaya doğru gidiliyor inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Kürt vatandaşlarımızın oylarına talip olduğumuz gibi Arnavutların, Çerkezlerin Kafkasya’dan gelen bilmem Arabistan’da gelen Arapların, kim varsa Türkiye’de oy kullanan, herkesin oyuna bütün partiler talip. Biz de talibiz.”

Kürt seçmenin son dönemdeki eğiliminin değiştiğini belirten SP lideri, “Bizim şu kanaatimiz var; biz geçmişte de o cenahtan, o taraftan (Kürtler) en çok oy alan siyasi bir partiyiz. Güneydoğu'ya doğru gittiğimizde Kürt seçmen biraz İslami duyarlılığı olan bir seçmen ve bu yönde bir eğilimi vardır. Ama son zamanlarda bu eğilim eski etkisini kaybetti. Biraz daha keskin siyasi tavırları, farklı gerekçelerle segileyebiliyorlar” şeklinde konuştu.