Mahkemeden Trump'a: Kullanıcıları engelleyemez

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Twitter'da kendisini eleştirenleri engelleyen ABD Başkanı Trump hakkında Federal Mahkeme, "Anayasa maddelerine göre, kullanıcıları engelleyemez" kararı verdi.

Twitter'ı dünya üzerinde belki de en yoğun ve aktif kullanan isimlerden biri olan ABD Başkanı Donald Trump, hiç beklemediği bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kaldı.

61.8 milyon takipçisi olan ve her resmi açıklamasını önce Twitter üzerinden paylaşan Trump hakkında Federal Mahkeme, platformun diğer kullanıcılarını engeleyemeyeceği kararını aldı.

Yargıçlar, anayasayı referans göstererek "Twitter, halka açık bir forum. Trump, sırf fikirlerine katılmadığı için kişileri çevrimiçi diyalog ortamından dışlayamaz" dedi.

Hakim Barrington Parker da yaptığı yazılı açıklamada ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi gereğince bir kamu görevlisinin beğenmediği görüşleri yazan kişileri engelleme hakkı bulunmadığını duyurdu.

ABD Başkanının şuanki hesabının 'resmi' statüsünde olduğu belirtilen açıklamada, Trump'ın Twitter hesabını başkan adayı olmadan önce oluşturduğu vurgulandı ve başkanlık görevindenden ayrıldıktan sonra tekrar şahsi bir hesap haline döneceği, o zaman istediği kişileri engelleyebileceği belirtildi.

Trump ve ekibinin Twitter'da engellediği kullanıcılardan bazıları ABD Başkanının resmi açıklama niteliğindeki tweetlerini göremedikleri için olayı yargıya taşımıştı.