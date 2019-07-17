140’ıncı maddenin uygulanması için harekete geçiliyor

K24 – ERBİL

Erbil ile Bağdat hükümetleri aralarında yaşanan sorunların çözümü için komisyonlar oluşturup müzakerelerin başlaması konusunda anlaştı.

Başlayacak müzakerelerle Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bölgelerle ilgili anlaşmazlıkların çözüme kavuşması hedefleniyor.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu’ndaki Kürdistani Bölgeler Komisyonu Üyesi Muhyiddin Hasan, 140’ıncı Madde Komisyonu’nun başkanının değişmesi ve komisyonun daha aktif bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini söyledi.

Hasan, söz konusu komisyonun başkanının bir parlamenter yerine Kürdistan Hükümeti’nden bir bakanın olması gerektiğini belirtti.

Irak Anayasası’na göre 2006 yılında çözüme kavuşması gerekli olan 140’ıncı madde Bağdat hükümetinin öne sürdüğü engeller nedeniyle çözülmedi. Anayasaya göre, Irak Hükümeti’nin söz konusu maddeyi uygulaması gerekiyor.

K24’e konuşan Anayasa Uzmanı Rebin Resul, 140’ıncı maddenin uygulanmasını 3 siyasi grubun engellediğini belirtti.

Göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Bağdat’a gerçekleştiren Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehi ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile Erbil – Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümünü görüşmüştü.

Öte yandan, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Jonathan Wilks, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümünün önemine değinip, terör örgütü DAİŞ’in 140’ıncı madde kapsamındaki bölgelere döndüğünü ve çözümün Irak Anayasası’nı uygulamaktan geçtiğini söyledi.

Erbil’de basın toplantısı düzenleyen Wilks, BM’nin Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümü için anayasanın uygulanması önerisini desteklediklerini belirtti.