SON DURUM: İran tankeri Türkiye rotasını değiştirdi

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Cebelitarık'ta alıkonan ve uluslararası bir krize yol açan petrol yüklü İran tankeri, Mersin Limanı'na yanaşmaktan vazgeçtiği belirtiliyor.

Tahran’la Washington arasında yeni bir gerilim unsuru olan İran petrol tankeri Adrian Darya 1, Türkiye’ye yönelttiği rotasını bir kez daha değiştirdi. Gemi takip uygulaması Refinitiv Eikon’un verilerine göre, haftasonunda rotasını Türkiye’ye çeviren ve 31 Ağustos günü Mersin’e yanaşması beklenen tanker şu an Türkiye’ye gitmiyor.

O dönem adı Grace 1 olan tankerin, Suriye’ye İran petrolü taşıyarak AB’nin Şam yönetimine karşı yaptırımlarını deleceği iddia edilmişti. El koyma adımının ABD’nin talebiyle atıldığı iddia edilirken, Cebelitarık’ın bağlı olduğu İngiltere ile İran arasında da gerilim tırmanmıştı.

Tanker, ABD’nin terör örgütü olarak gördüğü İran Devrim Muhafızları’na ait olduğu gerekçesiyle el koyma girişimlerine rağmen önceki hafta Cebelitarık tarafından serbest bırakılmıştı.

Söz konusu tankerle ilgili son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan bir uyarı gelmişti. Bolton dün gece Twitter hesabından, “İran’ın terörü finanse etmesini, dünyayı istikrarsızlaştırmasını ve uluslararası yaptırımları ihlal etmesini engellemek için herkes görev başında. Adrian Darya 1 ile Türkiye’ye gitmekte olan yasadışı petrolün limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli” mesajını paylaştı.

İran ise tankerdeki petrolü sattıklarını açıkladı. İran hükümet sözcüsü bu sabah yaptığı açıklamada, tankerin nereye gideceğine kendilerinin değil, petrolün yeni sahibinin karar vereceğini söyledi.