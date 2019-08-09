Abdulmehdi’den Kürdistan Bölgesi’yle ilgili soruya yanıt

K24 - BAĞDAT

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Iraklı bazı parlamenterlerin Kürdistan Bölgesi’ne bütçe konusunda öncelik tanındığıyla ilgili iddialarına yanıt verdi.

Bağdat’ta düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Iraklı bazı parlamenterlerin Kürdistan Bölgesi’ne bütçe konusunda öncelik tanındığı şeklindeki iddialarına değinerek, Irak’ta tüm vilayetlerinin hukuku olduğunu söyledi.

Bütçe yasasının tüm maddeleriyle uygulanacağını kaydeden Abdulmehdi, Kürdistan Bölgesi’ne yasal hakkı dışında bir ayrıcalık tanınmadığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol gelirinin Bağdat’a gönderilmesiyle ilgili de konuşan Abdulmehdi, petrol gelirlerinin gönderilmemesi konusunun Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşlarını keserek çözülemeyeceğini belirtti.

Irak Başbakanı, 2019 yılı bütçe yasasının olduğu gibi uygulanacağını dile getirdi.