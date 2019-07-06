Ortadoğu

Azerbaycan'da askeri üste patlama

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Azerbaycan'da askeri üste patlama
Azerbaycan Askeri üs Patlama

HABER MERKEZİ

Azerbaycan’da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Reuters haber ajansının RIA'dan aktardığı habere göre, Azerbaycan'da bir askeri üste patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker öldü, 1 asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı aktaran RIA, "6 Temmuz sabahı askeri üslerimizden birinde bir  kaza yaşandı. Tank mermisinin patlaması sonucu iki asker yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verdi.

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