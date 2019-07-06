Azerbaycan'da askeri üste patlama

HABER MERKEZİ
Azerbaycan’da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Reuters haber ajansının RIA'dan aktardığı habere göre, Azerbaycan'da bir askeri üste patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker öldü, 1 asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı aktaran RIA, "6 Temmuz sabahı askeri üslerimizden birinde bir kaza yaşandı. Tank mermisinin patlaması sonucu iki asker yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verdi.
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