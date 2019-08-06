Protestoların ardından Irak askeri heyeti Musul’da

K24 - MUSUL

Haşdi Şabi’ye bağlı 30’uncu Tugay yanlıları tarafından Musul’un anayollarının trafiğe kapatılmasının ardından üst düzey Irak Ordusu ve Haşdi Şabi heyeti kente gitti.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz, Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarallah bugün Musul’a giderek görüşmelerde bulundu.

Heyet, Ninova Valisi Mansur Marid ve Ninova Operasyonlar Komutanı Numan Zevbei ile kentin güvenlik durumunu görüştü.

Dün Haşdi Şabi’nin çekilmesini protesto eden bir grup, merkezini Musul’un oluşturduğu Ninova vilayetine giden anayolları trafiğe kapatmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Haşdi Şabi 30’uncu Tugay Komutanı Waad Qedo’nun kardeşi Henin Qedo’nun akraba ve taraftarları, Musul’a bağlı birkaç bölgede protesto düzenlemişti.

Protestocuların, Erbil ve Ninova Ovası’na çıkan anayolları ulaşıma kapattığı belirtilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkmen ve Şii Şebeklerin oluşturduğu Haşdi Şabi 30’uncu Tugay’ın Ninova’dan çekilmesi talimatı vermişti.

ABD’nin Bağdat’a baskısı ve ekonomik ambargo tehdidi nedeniyle Iraklı bazı yetkililer Haşdi Şabi’nin feshedilmesini ve ordu bünyesine alınmasını istiyor ancak yönetim erkinden bu karara karşı çıkanlar var.

ABDULMEHDİ’NİN KARARNAMESİ

Abdulmehdi, 1 Temmuz’da, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatıyla, Haşdi Şabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımlamıştı.

Kararnamede, Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin Başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakanın atayacağı kişinin sorumlu olacağı belirtildi.

Terör örgütü DAİŞ'le savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerden vazgeçileceği bildirilen kararnamede, bu isimler yerine "tugay" ve "alay" gibi askeri tanımların kullanılacağı aktarıldı.

Yeni talimatlara göre silahlı yapılara dahil olmak istemeyen grupların da ülke yasalarına göre siyasi parti ve gruplara dönüşebileceğine yer verilen kararnamede, "Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek" ifadesi kullanıldı.

Talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların "yasa dışı" kabul edileceği uyarısı yapılan kararnamede şunlar kaydedildi:

"Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak."

Abdulmehdi, kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isterken Haşdi Şabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtti.

Kararname üzerine Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, harekete bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın lağvedilmesi talimatı verdi.