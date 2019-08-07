Bakanlar Kurulu’nda gündem 140’ıncı Madde ve reformlar

K24 - ERBİL

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında yapılacak reformlar ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’nin uygulanması konuları görüşülecek.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısının bugün saat 11.00’de başlaması bekleniyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre toplantıda Kerkük’ün durumu ve Irak Federal Mahkemesi’nin kararının ardından sıcak gündem maddesi haline gelen 140’ıncı Madde’nin uygulanması başlıkları esas gündemi oluşturacak.

Hükümetin programında yer alan refromların da toplantının bir diğer başlığı olacağı öğrenildi.

Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin (Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler) statüsüyle ilgili 140’ıncı Maddenin yürürlükte kalması kararını vermişti.

Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi, devrik diktatör Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas yönetimi döneminde, Araplaştırma politikası çerçevesinde demografisi değiştirilen Kürdistani bölgelerin, referandum yoluyla Erbil’e mi Bağdat’a mı bağlanacağının belirlenmesini kapsıyor.