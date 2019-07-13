Başbakan ile Türkiye Büyükelçisi'nden ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani ile Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani bugün, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ın da yer aldığı heyeti kabul etti.

Görevine başlamasından dolayı Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik eden Yıldız, kendisine ve yeni kabineye başarılar diledi.

Yıldız, yeni kabinenin, Kürdistan Bölgesi halkının refah koşulları açısından bir dönemin başlangıcı olmasını, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkileri geliştirmeye vesile olmasını diledi.

Ziyaretinden dolayı heyete teşekkür eden Başbakan, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek artmasını umduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ekonomisinin çeşitlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Başbakan; tarım, sanayi ve turizme önem verilerek, Kürdistan’ın gelirinin tek bir kaynaktan sağlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Başbakan ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcılar için üretimde daha uygun bir zemin hazırlayacaklarını kaydetti.

Sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalarda sivillerin zarar görmesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Başbakan, bütün tarafların Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı göstermesi ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının zarar görmesine yol açmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, iki tarafın vatandaşlarının daha rahat seyahat edebilmesi için kolaylık sağlanması gerektiğini ve Türkiye havalimanlarının da Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına sorun çıkarmaması gerektiğini dile getirdi.