Hong Kong'da şiddetli çatışmalar

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Hong Kong'da Çin İrtibat Bürosu'nun bulunduğu Sai Wan ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Bay'e yürüyen protestoculara polisin müdahalesiyle şiddetli çatışmalar çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da zanlıların Pekin'e iadesine yönelik tartışmalı tasarıya yönelik protestolar, bugün Çin İrtibat Bürosu'nun bulunduğu Sai Wan ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Bay bölgelerine yöneldi.

Polisin yürüyüş yasağına rağmen gerçekleşen protestolarda şiddetli çatışmalar çıktı.

Geçen hafta maskeli, beyaz kıyafetli, demir sopalı bir grubun Yuen Long metro istasyonunda demokrasi yanlılarına saldırıp onlarca kişiyi yaralaması, iade tasarı yüzünden canlanan protestoları yeniden büyüttü.

Bugün polisin sadece Chater Garden parkında gösteriye izin vermesine karşın, iki gruba ayrılan on binlerce göstericinin bir kısmı alışveriş bölgesi Causeway Bay'e bir kısmı da Çin'in bölgedeki irtibat ofisine yürüdü.

Causeway Bay'de bazı mağazalar erken kapandı.

Hong Kong'da polis, geçen haftasonu göstericilerin saldırıya uğradığı Yuen Long bölgesinde dün yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Bu, Hong Kong'un hükümet karşıtı, demokrasi yanlısı protestolara sahne olduğu üst üste sekizinci haftasonu oldu.