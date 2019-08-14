Bir büyücüye ait olabilecek taşlar bulundu

HABER MERKEZİ

Arkeologlar Pompeii’de, yarı değerli taşlar, nazarlıklar, aynalar ve cam boncuklar gibi bir büyücüye ait olduğunu düşünülen eşyalar buldu.

Söz konusu eşyalar, sadece bronz menteşeleri sağlam kalmış olan parçalara dağılmış bir ahşap kutuda bulundu.

Kutuda ametist ve amber gibi yarı değerli taşlarla, Ortadoğu kökenli bokböceği şeklinde bir muska (scarab) da bulundu.

Üzerinde bir zanaatkar figürünün olduğu akik taşı ile Yunan mitolojisinde şarap, bereket ve kutlama Tanrısı Dionysus’un kafasının betimlendiği bir cam boncuk da kutuda yer alıyordu.

Arkeologlar, objelerin ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyor.

Pompeii alan yöneticisi Massimo Osanna, eşyaların çoğunun bir kadına ait olduğunu söyledi.

Osanna, objelerin evin sahibinden ziyade bir hizmetçi ya da köleye ait olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirerek, “Bunlar kadın dünyasında gündelik hayatta kullanılan nesneler ve olağanüstü. Çünkü patlamadan kaçmaya çalışan kent sakinlerinin mikro hikayelerini, biyografilerini anlatıyor” dedi.

Arkeologlar, DNA analiziyle evde bulunanlar arasındaki kan bağını ortaya koymaya çalışıyor

Pompeii, Milattan Sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı’ndaki volkanik patlamayla birlikte küller altına gömülmüştü. (Kaynak: BBC, Arkeofili)