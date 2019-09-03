Lavrov ve Zarif’ten ‘güvenli bölge’ ve ‘Kürt meselesi’ yanıtı

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de ABD ile güvenli bölge kurma çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, “Kürt meselesini ciddi bölgesel soruna dönüştürmeyecek kararlara ihtiyaç var” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Rojava’da ABD ile ‘güvenli bölge’ kurma çalışmalarına ilişkin bir soruya Lavrov, şu yanıtı verdi:

“Burada bir kaç kriteri vurgulayabilirim. (Suriye'de) Askeri çatışmanın azaltılmasına, halkın çektiği acının hafifletilmesine, insani yardım için gerekli şartların oluşturulmasına ve durumun siyasi çözüme kavuşturulmasına yardımcı olan her türlü anlaşmayı destekliyoruz.”

Türkiye'nin ABD ile güvenli bölge kurma yönündeki çalışmalarını takip ettiklerini dile getiren Lavrov, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin, sınırlarında güvenliğinin sağlanması konusundaki meşru çıkarlarını kabul ediyoruz. Kürt meselesini ciddi bölgesel soruna dönüştürmeyecek kararlara ihtiyaç var. ABD ile Türkiye arasında alınan kararlar bağlamında Fırat'ın doğusunda yaşayan Arapların çıkarlarına saygı duyulmasından yanayız. Suriye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duyulmasını gerektiren kararları destekleyeceğiz.”

ZARİF: KÜRTLERİN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ

İran Dışişleri Bakanı Zarif de ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığına karşı çıktıklarına vurgu yaparak, “ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı yasa dışı ve yıkıcıdır. ABD'nin varlığı, bölgede yaşayan farklı kabileler arasında tartışmalara yol açıyor ve Suriye'nin bütünlüğünü bozuyor” diye konuştu.

Türkiye'nin güvenli bölge yönündeki girişimleri ile ilgili Zarif, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin sınırlarını koruma konusundaki endişelerini anlıyoruz ancak Suriye yönetimiyle işbirliği geliştirmek ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket etmek, bu kaygının giderilmesinin en iyi yoludur."

Zarif, Suriye'deki Kürt meselesi hakkında da “Kürt meselesinin ciddi bir sorun haline gelmesine izin veremeyiz. Kürtler bu bölgenin bir parçası ve Kürtlerin haklarına saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.