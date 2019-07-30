İran’dan Trump’a çağrı

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı çağrıda, “B Takımı'nın sahte tarihini ve savaşa susamışlığını reddet” dedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "İran hiçbir savaşı kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" şeklindeki açıklamasına, "İranlılar binlerce yıldır tüm saldırganları ardında bıraktı" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mesajında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 2017'de yazdığı makalenin ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, "Donald Trump, B Takımı'nın sahte tarihini ve savaşa susamışlığını reddet. Diplomasi sağduyudur ve asla güçsüzlük değildir" ifadelerini kullandı.

Trump, bir süre önce Bolton hakkında yaptığı açıklamada "Çok iyi iş çıkarıyor ama Ortadoğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz" demişti.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hatırlayın. İran hiçbir savaşı kazanmadı ancak hiç bir müzakereyi de kaybetmedi" ifadelerini kullanmıştı.