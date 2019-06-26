Futbol topuna benzeyen elektrikli yapılar keşfedildi

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NASA’nın Hubble Uzay Teleskopu, futbol topuna benzeyen elektrik yüklü moleküller buldu.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görevli olan ve Amerikan Katolik Üniversitesi’nde çalışan Martin Cordiner’a göre, “buckminsterfullrene” adı verilen yapılar 60 karbon atomundan oluşuyor.

Buckytopu da denilen bu yapılar, bazen dünyada bulunabiliyor ve yüksek ısılı işlemlerde ortaya çıkabiliyor.

Araştırmacılar, bu keşfin astro-kimyanın ne kadar karışık olabildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Cordiner’e göre “evrendeki nihai kimyasal kompleks yapı yaşamdır” ve yeni gözlemlenen yapı, karbon temelli başka yapıların da ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Daha önce Basel Ünviersitesi’nden araştırmacıların kurguladığı 60 karbonlu yapıyı Hubble teleskobundan gelen verilerle birleştiren araştırmacılar, Samanyolu içerisinde bahsi geçen molekülü bulmayı başardı.

Ekip şimdi daha fazla farklı ortamda 60 karbonlu yapının ayak izlerini arıyor. (Kaynak: Phys, Webtekno)