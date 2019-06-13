ABD’den takviye asker planı

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ABD Başkanı Donald Trump, Polonya ile imzalanan yeni bir anlaşma kapsamında ülkeye ek 1000 Amerikan askeri göndermeyi planladığını açıkladı.

Trump Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği ortak bir basın toplantısında, Polonya'nın 30'dan fazla ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın alacağını açıklamış olmasından da memnuniyet duyduğunu söyledi.

Basın toplantısı öncesinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağı Beyaz Saray'ın üzerinde uçuruldu.

ABD'den gelecek askeri takviyenin "Rusya tehdidine" karşı gerekli olduğunu söyleyen Duda, daha önce de "Fort Trump" adını vereceği daimi bir Amerikan üssü kurmak istediklerini söylemişti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir yıldan az zamanda Washington'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

BBC Savunma muhabiri Jonathan Marcus, Polonya'nın yaklaşık bir yıldır ülkeye birkaç bin Amerikan askerinin de konuşlanacağı sürekli bir askeri üs kurmak için temaslarda bulunduğunu aktardı.

POLONYA GÜÇLÜ BAĞ KURMAK İSTİYOR

Trump'ın adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ipleri koparmadan NATO müttefiki Polonya'ya desteğini gösterme çabası olarak nitelenirken, Polonya ise "topraklarını ele geçirmeye çalışmakla" suçladığı Rusya'dan gelecek tehdit karşısında Batı ile güçlü bağlar kurmaya çalıştığını vurguluyor.

Trump ayrıca, Almanya'da 52 bin Amerikan askerinin konuşlu olduğu askeri üsten personel, insansız hava aracı ve diğer askeri ekipmanları Polonya'ya göndereceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Varşova hükümeti daha önce askeri bir tesis kurulması için 2 milyar dolar ayıracaklarını ilan etmişti.

Marcus ise, bu yatırımın ancak tesisin kurulma aşamasına yeteceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı da konuşmasında buraya daimi bir askeri üs kurmaktan bahsetmedi. Bölgeye daimi bir Amerikan üssü kurması halinde Rusya'nın tepki göstereceği biliniyor.

Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhakı sonrası 2016'da imzalanan NATO anlaşması kapsamında ABD'nin Polonya'da 5 bine yakın askeri daha bulunuyor.