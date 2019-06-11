40 yıl sonra İran Japonya'dan bir başbakanı ağırlayacak

HABER MERKEZİ

ABD-İran geriliminin tavan yaptığı bir dönemde arabuluculuk yapma önerisinde bulunan Şinzo Abe, yarın 1979'dan beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı olacak.

Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Yuşihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın başkent Tahran'a gideceğini duyurdu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Abe'nin telefon görüşmesinde değinen Japon yetkili, bu görüşmede tarafların önemli bölgesel konular hakkında fikir alişverişinde bulunduğunu aktardı.

Japonya’nın Tahran Büyükelçiliğinde çalışan bir yetkili ise IRNA’ya yaptığı açıklamada Abe’nin Trump yönetiminden İran’a bir mesaj iletmeyeceğini söyledi.

Elçilik yetkilisi, Japonya Başbakanı'nın kendi kararı ve gerginlikleri azaltma hedefiyle mevcut şartlarda Tahran’ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Trump'ın çekildiği İran'la nükleer anlaşmayı destekleyen Abe, Dışişleri Bakanı Tara Kono ve bir heyet eşliğinde Tahran'a gidecek.

HAMANEY'LE DE GÖRÜŞECEK

Yarın akşam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Abe, perşembe sabahı dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilmesinin ardından Tahran'dan ayrılacak.

Yanısıra İran ve Japonya Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Tara Kono da aralarında görüşecek.

WSJ: TOKYO'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ADIM

Öncesinde ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, Abe'nin Tahran ziyaretine 'Tokyo'nun eşi görülmemiş diplomatik adımı' nitelemesiyle dikkat çekmişti.

Japonya'nın İran-ABD gerginliğinin düşürülmesi için aktif rol üstlenmeyi tercih ettiğine işaret edilen yazıda, Tokyo'nun Tahran ile Washington arasında sıcak çatışma çıkmasını istemediğini belirtilmişti:

"Japonya Başbakanı Şinzo Abe, arabuluculuk rolünü yerine getirmek istiyor. Abe ayrıca ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilere sahip olmasının yanı sıra İran'la da geleneksel ilişkileri olması nedeniyle bu sahada aktif arabuluculuk rolü üstlenmesine imkan sağlıyor.

Abe son zamanlarda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüştü. Bu, taraflar arasında askeri bir çatışmanın yaşanmaması için Japonya çabalarının bir parçası gibi gözükebilir. İran İslam Devrimi'nin yaşandığı 1979 yılından beri ilk defa Japonya'dan bir başbakanın İran'ı ziyaret etmesi başlı başına Abe'nin İranlı yetkililerle görüşmesinin önemini ifade etmek için yetiyor."