Trump sert çıktı: Ateşle oynuyorlar

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ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'a, "Ateşle oynuyorlar" diye tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi.
Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar" şeklinde konuştu.
İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığı yer almıştı.
BEYAZ SARAY: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceği" belirtildi.
ABD, İran'ın az zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 300 kilogramın üzerine çıkarma kararına tepki gösterdi.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İran rejimi uranyum zenginliğini artırmak için bugün harekete geçti. İran nükleer anlaşması kapsamında İran'ın uranyumu herhangi bir düzeyde zenginleştirmesine izin vermek bir hataydı" ifadeler yer aldı.
Açıklamada, "İran için uzun zamandır sürüncemede uranyum zenginleştirmenin önlenmesi standardını geri kazanmalıyız. Birleşik Devletler ve müttefikleri, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyecek" denildi.
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