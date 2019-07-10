BASIN ÖZETİ - 10 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Rusya da uyardı
Srebrenitsa’nın acısı unutulmayacak
‘Damadınızı görevden alın’
FETÖ aysbergi
Yüzde 5 zam kızdırdı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İlk kalkınma planında kadın üniversitesi
S-400 başka domates başka
‘Avrupa insani tavır göstermedi’
AİHM’den Demirtaş kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi
Türkiye Akdeniz’de tek başına
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AİHM Demirtaş’la ilgili Türkiye’yi mahkum etti
Hakkari’de asker ölümü
Kamu işçisine yüzde 5 dayatması
Kılıçdaroğlu’ndan SETA açıklaması
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
BES’ten çıkmadan para çekilecek
Erdoğan: Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?
Gemiyi yağmaladılar
Hafter’in kiralık katilleri
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Çöküş’ turları
Rusya’dan sızıntı
‘IŞİD Kuzey Suriye’de yargılanmalı’
AİHM Türkiye’yi mahkum etti
Dünya şampiyonu kadınlardan Trump’a tepki
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faizin düşmesi kimlere yarar?
Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam teklifi
Erdoğan’dan Avrupalı dostlarına Suriyeli göçmen sitemi
Hürmüz Boğazı’nda sigorta bedeli 10 kat arttı
İran, kripto para Bitcoin’i yasakladı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Karşıtlığın kökeni işsizlik
10 vekilin fezlekesi Meclis’e geldi
Meclis gündemi MB operasyonu
Basın örgütlerinden fişlemeye tepki
AİHM: İfade özgürlüğü ihlal edildi
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Condor’a yüklendi geliyor
ABD’den yine tehdit
176 muvazzafa gözaltı
Erdoğan: Avrupa verdiği sözleri tutmuyor
3 yılda 37 dava bitti
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim