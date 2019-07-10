Türkiye

BASIN ÖZETİ - 10 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 10 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Rusya da uyardı

Srebrenitsa’nın acısı unutulmayacak

‘Damadınızı görevden alın’

FETÖ aysbergi

Yüzde 5 zam kızdırdı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İlk kalkınma planında kadın üniversitesi

S-400 başka domates başka

‘Avrupa insani tavır göstermedi’

AİHM’den Demirtaş kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi

Türkiye Akdeniz’de tek başına


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AİHM Demirtaş’la ilgili Türkiye’yi mahkum etti

Hakkari’de asker ölümü

Kamu işçisine yüzde 5 dayatması

Kılıçdaroğlu’ndan SETA açıklaması


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

BES’ten çıkmadan para çekilecek

Erdoğan: Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?

Gemiyi yağmaladılar

Hafter’in kiralık katilleri


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Çöküş’ turları

Rusya’dan sızıntı

‘IŞİD Kuzey Suriye’de yargılanmalı’

AİHM Türkiye’yi mahkum etti

Dünya şampiyonu kadınlardan Trump’a tepki


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faizin düşmesi kimlere yarar?

Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam teklifi

Erdoğan’dan Avrupalı dostlarına Suriyeli göçmen sitemi

Hürmüz Boğazı’nda sigorta bedeli 10 kat arttı

İran, kripto para Bitcoin’i yasakladı


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Karşıtlığın kökeni işsizlik

10 vekilin fezlekesi Meclis’e geldi

Meclis gündemi MB operasyonu

Basın örgütlerinden fişlemeye tepki

AİHM: İfade özgürlüğü ihlal edildi


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Condor’a yüklendi geliyor

ABD’den yine tehdit

176 muvazzafa gözaltı

Erdoğan: Avrupa verdiği sözleri tutmuyor

3 yılda 37 dava bitti

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