Almanya’da havalimanında alarm: Uçuşlar iptal edildi

HABER MERKEZİ

Almanya’nın ikinci büyük havalimanı Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda Bangkok’tan gelen ve Madrid’e gidecek olan İspanyol bir yolcu yüzünden alarm verildi.

Acil çıkıştan geçerek pistlerdeki yasaklı bölgeye geçen İspanyol yolcu yüzünden havaalanı bütün uçuşlara kapatıldı.

130 uçuşun iptal edildiği, iki terminalin anonslarla boşaltıldığı ve yolcuların yeniden kontrol edilerek uçuş salonlarına alınmasının ardından İspanyol yolcunun bulunduğu açıklandı. İsmi açıklanmayan yolcu sorguya alınırken güvenlik zaafiyeti nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Uçuşlar gecikmeli olarak yapılmaya başlanırken günde bin 200 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının yetkilileri, 130 uçuşun iptal edildiğini ve 7 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu.

Havalimanının resmi hesabından yapılan açıklamada da “Bir kişi, acil çıkış kapısı aracılığıyla Terminal 2’deki güvenli bölgeden güvenli olmayan bölgeye geçiş yaptı. Sonuç olarak, polis tedbirleri halen devam ediyor” denildi. Havalimanındaki ana uçuş firması Lufthansa ise “Terminal 2 ile Terminal 1’in B ve C bölgeleri kapatıldı” duyurusunu yaptı.

Uçuşu ertelenen yolcu Michele Cassola, sosyal medya hesabı üzerinden “Sabah 08.00’den beri pasaport kontrol kapılarının dışında bekleyen insanları bilgilendirir misiniz lütfen. Şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmadı” sözleriyle tepki gösterdi.

Bir diğer yolcu Jesse Thorson, “Suya ve yemeğe ihtiyacımız var, uçuşlarımızdan bahsetmiyorum bile” dedi.