Hollanda, Srebrenitsa katliamından ‘kısmen’ sorumlu tutuldu

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Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda hükümetini Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir askeri üsten çıkarılan ve Sırp kuvvetleri tarafından Srebrenitsa'da katledilen Bosnalı 350 Müslüman erkeğin 1995 yılındaki ölümlerinden ‘kısmen’ sorumlu olduğu yönündeki kararı onadı.

Mahkeme, "Hollandalı BM barış gücü askerleri Müslüman erkeklerin 'güvenli bölge' olarak gördükleri üste kalmalarına izin vermek yerine onları teslim ederek Sırp birliklerinin ellerinde olası istismar veya ölüme maruz bıraktıkları" yönünde karar verdi.

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, "Hollandalı barış gücü askerleri, 13 Temmuz 1995'te Srebrenitsa yakınlarındaki bir askeri üste bulunan 350 kişinin tahliyesinde yasa dışı olarak hareket etti. Boşnak erkeklerin, Sırpların ellerinden uzak kalma şansını ellerinden aldılar" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, Sırplar tarafından katledilen 350 kurbanın ailesine, maddi zararlarının yüzde 10'unu Hollanda hükümetinden talep etme hakkı tanıdı.

Mahkeme, Boşnakların askeri üste kalsalar bile öldürülmeme ihtimallerinin yüzde 10 olduğuna hükmetti.

Dava, Srebrenitsa yakınlarındaki Hollanda taburuna sığınan 5 bin civarında Müslüman Bosnalının 'toplu tahliyesi' sırasında üssün dışına çıkarılan ve ardından Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikler tarafından katledilen 350 erkekle ilgili.

Lahey Temyiz Mahkemesi, 2017 tarihli bir kararında Hollandalı birliklerin eylemlerinin, insanları hayatta kalma şansından mahrum ettiğine hükmetmişti.

Temyiz Mahkemesi, Hollanda'ya ait üste tutulmaları durumunda hayatta kalma şanslarının yüzde 30 olduğunu belirterek Hollanda devletinin kurbanların hayatta kalan akrabalarının kayıplarının 30'undan sorumlu olduğunu kaydetmişti. Yüksek Mahkeme ise yüzde 30 oranını yüzde 10'a indirdi.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.