Suudi Arabistan havalimanına saldırı!

HABER MERKEZİ
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediğini duyurdu.
Saldırı sebebiyle 26 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın güneyinde ve Yemen sınırına yakın bir konumda yer alan Cizan Havaalanını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurmuşlardı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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