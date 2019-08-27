Başbakan’dan Bakan Şivani’ye başsağlığı mesajı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, babası vefat eden Kürdistan Bölgesi Bölge Bakanı Xalid Şivani için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, akşam saatlerinde babası vefat eden Kürdistan Bölgesi Bölge Bakanı Xalid Şivani’ye taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan’ın mesajında, “Saygıdeğer babanız Selam Said’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Taziyelerimi sunuyorum. Yüce Allah’ın merhumun ruhunu cennet ile şad etmesini ümit ediyorum. Ailenize ve yakınlarına sabır ve sükunet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şivani’nin babası Selam Said, akşam saatlerinde Kerkük’te yaşamını yitirdi.