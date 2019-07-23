ABD’nin Savunma Bakanı belli oldu

HABER MERKEZİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senato'dan onay aldı.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığı aday gösterilen ve geçen hafta ABD Kongresi’nin Senato kanadının karşısına çıkarak senatörlerin sorularına yanıt veren Mark Esper’in bakanlığı onaylandı.
Esper için 90 kişi 'evet' derken 8 kişi 'hayır' oyu kullandı.
Esper, geçen Aralık ayında Trump yönetimi ile ABD'nin Suriye politikaları konusunda anlaşmazlık yaşayıp istifa eden Jim Mattis'ten boşalan ve 7 aydır asli bir ismin oturmadığı ABD Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.
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