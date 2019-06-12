Boko Haram’dan kanlı saldırı: 21 asker ve 16 sivil...

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Boko Haram’ın Batı Afrika ülkesi Kamerun'da düzenlediği silahlı saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin ulusal basında yer alan haberlere göre, Çad Gölü yakınındaki Kamerun adası Darak'ta terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 21 asker ile 16 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin operasyonunda 15 örgüt üyesi yakalandı, çok sayıda Boko Haram mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.