Şii grup: Irak’ta İran’a karşı çıkan her hükümet yıkılır

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Irak’ta varlık gösteren Şii Nuceba Hareketi, İran karşıtlığı yapacak her Irak hükümetinin birkaç haftada yıkılacağını öne sürdü.

İran Ulusal Güvenlik Meclisi Üyesi Said Celili ile görüşen Nuceba Hareketi Sözcüsü Nesir Şemeri, “İran karşıtlığı yapacak her Irak hükümeti birkaç haftada yıkılır” dedi.

Şemeri, bir önceki açıklamasında da ABD’nin Irak’taki 11 askeri üssünü gözlemlediklerini söylemişti.

Haşdi Şabi bileşenlerinden olan Nuceba Hareketi Sözcüsü Şemeri, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, açık bir şekilde Tahran’dan yana tavır alıyor.

Şemeri, “İran savunma konusunda bizim için öncü bir örnektir çünkü İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayetullah Humeyni’nin prensiplerine göre biçimlenmiştir. Diğer bütün Müslümanlar olarak İran’ın başarılarıyla övünüyoruz. Iraklılar da İmam Humeyni’nin öğretilerine göre Amerika’yı büyük şeytan olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Bağdat yönetiminden, Irak’taki üslerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Haşdi Şabi’nin lağvedilmesini istemişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de Haşdi Şabi ofislerinin kapatılıp, milis gruplarının ordu komutasına girmesiyle ilgili kararname yayımladı.