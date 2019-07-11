Fransız bakandan ABD'ye vergi tepkisi

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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ABD'nin Fransa'nın internet devlerine vergi getirmesi konusunda soruşturma yapacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın internet devlerini vergilendirmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağı açıklaması hakkında müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil, başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini söyledi.

Le Maire, Senato'daki konuşmasında, internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini vurgulayan Le Maire, ülkesinin vergi konusundaki kararları "tamamen egemen" şekilde aldığını ifade etti.

DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ KONUSUNDA SORUŞTURMA

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'da ABD şirketlerini haksız şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtmişti.

ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğuna dikkati çeken Lighthizer, "Başkanın direk emriyle, geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetenin soruşturma üzerinde çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı ABD'de Fransız markası şarap ve otomobilde zamma neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmek istiyor.

İNTERNET DEVLERİNE FRANSA'DA YÜZDE 3 VERGİ

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını bugün onayladı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak.