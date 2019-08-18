Kamışlo’da intihar saldırısı!

K24 - KAMIŞLO
Rojava’nın Kamışlo kentinin merkezi mahallelerinden birinde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Kamışlo’nun Erbewye Mahallesi’nde bir okul yakınlarında, sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.
İntihar saldırısı olduğu öğrenilen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Haseke iline bağlı Kamışlo kenti, sınır bölgesinde Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında yer alıyor.
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