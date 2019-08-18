Kürdistan

Kamışlo’da intihar saldırısı!

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Kamışlo’da intihar saldırısı!
Olayın yaşandığı bölge
Kamışlo patlama rojava bombalı saldırı

K24 - KAMIŞLO
Rojava’nın Kamışlo kentinin merkezi mahallelerinden birinde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Kamışlo’nun Erbewye Mahallesi’nde bir okul yakınlarında, sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.
İntihar saldırısı olduğu öğrenilen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Haseke iline bağlı Kamışlo kenti, sınır bölgesinde Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında yer alıyor.

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