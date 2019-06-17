Yarım kalan besteyi 115 yıl sonra yapay zeka tamamladı

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Yapay zeka, ünlü Çek besteci Antonin Dvorak’ın yarım kalan bir bestesini, sanatçının ölümünden 115 yıl sonra tamamladı. Beste, önümüzdeki Kasım ayında Prag Filarmonik Orkestrası tarafından icra edilecek.

Yapay zekaların yapabilecekleri konusunda birçok söylenti ve birçok iddia ortada dolaşırken bu konudaki son gelişme, AIVA Technologies isimli Lüksemburg merkezli bir firmadan geldi. Bundan 115 yıl önce hayatını kaybeden ünlü besteci Antonin Dvorak’ın yarım kalan bestesini tamamlaması konusunda meydan okunan yapay zeka firması, bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti.

Şirketin yaratıcı yöneticilerinden Richard Steibitz, konuya ilişkin “Yapay zekayı yaratıcı bir süreçte olumlu bir şekilde kullanıp kullanamayacağımızı görmek istedik. Herkes yapay zekanın insanların yerini alacağından korkuyor. Ben iyimserim ve insanlar yeterince zeki olduklarında ve yapay zekayı nasıl uygulamaları gerektiğini öğrendiklerinde yapay zeka oldukça yararlı oluyor” dedi.

AIVA, Dvorak’ın E (mi) minör bir piyano bestesini tamamlamaya çalıştı. AIVA’nın CEO’su ve ortak kurucusu Pierre Barreau, bu görevin zor olmadığını belirtti.

AIVA’nın 2016 yılından beri filmler, televizyon reklamları ve video oyunlar için ‘duygusal müzikler’ bestelediği biliniyor. Şirketin kütüphanesinde ilgili ve benzer veriler bulunduğu için AIVA, standart işler için genelde bir dakikanın altında bile beste yapabiliyor ancak durum Dvorak için çok farklı gelişti. Bestenin tamamlanması 72 saat sürdü. (Kaynak: Webtekno)