HABER MERKEZİ

Trabzon’un Çaykara ilçesinde üzerinde Kürdistan yazılı atkıları taşıdıkları için linç girişimine maruz kaldıktan sonra gözaltına alınan Kürdistan Bölgesi vatandaşları serbest bırakıldı.

Kürdistan Bölgesi yetkililerin Türkiyeli yetkililerle iletişime geçmesinin ardından dün Trabzon’da gözaltına alınan 9 Kürt turist serbest bırakıldı.

K24’e konuşan Halil İbrahim Sınır Kapısı Güvenlik Müdürü Abdulvehhab Muhammed Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gözaltılara tepki açıklamasının ardından Habur Sınır Kapısı’ndaki yetkililer tarafından gözaltına alınanların serbest bırakıldığı konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

9 Kürt turistin otobüsle Habur’a varmak üzere yolda olduğu kaydedilirken, 50 kişi Kürt turist grubundan diğerlerinin de Kürdistan Bölgesi’ne döndüğü ifade edildi.

Dün Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler saldırıya uğramıştı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine maruz kalmıştı.

Uzungöl'e Kürdistan Bölgesi'nden 50 kişilik turist kafilesi gelmiş ve turist kafilesinden Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyenler olmuştu.

Ancak çevredekiler bayrağa tepki göstererek turistlere saldırmıştı.

Linç edilmek istenenler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle saldırganların elinden alınmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Olayla ilgili açıklama yayınlayan Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan Kürdistan Bölgesi’nden gelen 9 Kürt turistin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Valiliğin açıklamasında ifadeler kullanılmıştı:

“İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır.”