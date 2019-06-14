Doğu Kürdistan’dan Mesrur Barzani’ye kutlama mesajı

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İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani için tebrik mesajı yayınladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye hitaben kutlama mesajı yayınlayan İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi, “Tecrübe ve kabiliyetinizi Kürdistan Bölgesi’ne daha çok hizmet yolunda kullanıp, sorunların çözümü ve istikrar için çalışacağınıza inanıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin içerisinden geçtiği hassas süreçte, siyasi tarafların birlik ruhuyla hareket etmesini ümit ettiklerini belirten Muhtedi, Mesrur Barzani’nin siyasi birlik konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandıkları kaydederek, Kürdistan Bölgesi’nin yeni başbakanına başarılar dilediğini ifade etti.

Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde yeni kabineyi kurması bekleniyor.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentoda 45 sandalye kazanmıştı.

Mesrur Barzani, hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından verdiği ilk mesajda, “Güveniniz için teşekkür ediyor, yeni kabineye girmeye karar veren tüm tarafların desteğiyle, bir an önce ülkemize ve ulusumuza değerli hizmetler sunabilmek için belirlenmiş sürede, yeni hükümet kabinesini parlamentoya sunmaya çabalıyorum. Bu süreci başarılı bir şekilde olumlu bir sonuca ulaştırmak için ilgili tüm tarafların bize destek olmasını umut ediyorum” demişti.