FARC’a bombalı saldırı: 9 gerilla öldürüldü

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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeniden silahlanma çağrısı yapan eski FARC liderlerinin bulunduğu ormanlık alanın havadan bombalandığını ve aralarında bir komutanın da olduğu 9 gerillanın öldürüldüğünü duyurdu.

Ivan Duque, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden Gildardo Cucho’nun da aralarında bulunduğu 9 gerillanın bombalı saldırı sonucu öldürüldüğünü söyledi.

Duque, Cucho’nun “uyuşturucu ticareti” ve “adam kaçırma” olaylarına karıştığını öne sürdü.

Kolombiya’da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC eski komutanlarından Iván Márquez, dün, Amazon ormanlarında bir grup silahlı gerilla ile birlikte görüldüğü bir video ile yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yapmıştı.

Márquez barış anlaşmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ‘500’ü aşkın toplum liderinin ve 150 gerillanın (hükümet tarafından) öldürüldüğünü’ öne sürmüş, örgütün yeni adını da ‘FARC-EP’ olarak açıklayarak öncekinden farklı taktikler izleyeceklerini duyurmuştu.

FARC YARIM YÜZYILIN ARDINDAN SİLAHI BIRAKMIŞTI

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler’e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu. (Kaynak: Reuters)