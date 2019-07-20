İngiltere’den İran’a tepki: Kabul edilemez

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ın İngiltere’ye ait 2 gemiyi alıkoymasıyla ilgili 'kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Hunt, İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıkladı.

Hunt, şunları söyledi:

"İki gemide de çok farklı milliyetlerden çalışanlar var, ancak anladığımız kadarıyla iki gemide de İngiliz vatandaşı yok. Tahran'daki büyükelçimiz İran Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde, sorunu çözmeye çalışıyor. Biz de uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu alıkoymalar kabul edilemez. Denizlerde yolculuk özgürlüğünün sağlanması ve bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli."

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda durdurduğu iddia edilen Stena Impero adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz.”

İKİNCİ TANKER SERBEST

Bu olaydan kısa süre sonra, İngiliz şirkete ait liberya bandıralı ikinci bir tankerin daha durdurulmuş olduğu belirtildi.

Mesdar adlı tankerin ait olduğu Norbulk Shipping UK şirketi, yaptığı açıklamada tankerin silahlı askerler tarafından kontrol edildikten sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Şirket ayrıca mürettebatın tamamının güvende ve iyi olduğu belirtti.

Her iki gemideki personelinde İngiliz vatandaşı olmadıkları açıklandı.

4 Temmuz'da İngiltere Cebelitarık Boğazı'ndan geçen İran'a ait bir petrol tankerini durdurmuştu.

Bu tarihten bu yana İngiltere ile İran arasındaki kriz devam ediyor.