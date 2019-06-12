ABD’den Mesrur Barzani’ye destek mesajı

K24 - ERBİL

ABD’den, Mesrur Barzani’nin yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesinin başbakanı olmasıyla ilgili destek mesajı geldi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Irak ve İran Çalışmalarından Sorumlu Yardımcısı Andrew Peek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mesrur Barzani’nin Kürdistan Parlamentosu tarafından başbakanlığa aday gösterilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Peek, “Kürdistan Bölgesi için müthiş bir gün. Arkadaşım Mesrur Barzani’yle daha fazla çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir destek mesajı da Belçika’dan geldi.

Belçika’nın Ürdün ve Irak Büyükelçisi Hendrik Van De Velde Twitter hesabından, “Belçika, Mesrur Barzani liderliğindeki yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesinin gerçek bir ortağı olacaktır ve uluslararası düzeyde de Erbil’le işbirliği içinde olacaktır” mesajını paylaştı.

Van De Velde, Mesrur Barzani’ye ve oluşturacağı kabineye görevinde başarılar diledi.

Kürdistan Bölgesi’nde yapılan genel seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakan Adayı Mesrur Barzani dün, Kürdistan Parlamentosu tarafından başbakanlığa aday gösterildi ve alınan karar Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın onayına sunuldu.